От началото на април 2023 г. финтех компанията СиЕфЕн АД (CFN) ефективно започва да предоставя факторингово оборотно финансиране на малки и средни предприятия, работещи в сектора на инфраструктурното строителство, помагайки им да покрият нуждите си от финансов ресурс веднага, вместо да чакат с месеци плащането по техните фактури.



Създадено през 2021 г., дружеството е първата такава факторингова компания в Централна и Източна Европа и е одобрен посредник на Групата на Европейската инвестиционна банка, с гаранционно покритие от 1-ви клас от Паневропейския гаранционен фонд.



„Бяхме сигурни в успеха на CFN от самото начало – комбинацията от задълбочено познаване на инфраструктурния бизнес, един от най-успешни факторингови екипи в Европа и иновативна методология за оценка и управление на рисковете гарантират, че предоставените от нас услуги ще бъдат в огромна помощ за българските малки и средни предприятия.“, сподели Филип Генов, изпълнителен директор на CFN.



Подходът на CFN при осигуряване на услугата позволява повече гъвкавост за бизнеса. Компанията е разработила свой уникален метод за оценка и управление на риска, което ще даде възможност на малките и средни компании да се възползват от оборотно финансиране без обезпечение и при финансови показатели, с които търговските банки и техните факторингови звена не биха могли да ги подкрепят.



Същевременно освен жизнено важния достъп до оборотен капитал, решенията, които CFN предлага на своите клиенти, постепенно ще дигитализират целия факторингов процес в инфраструктурния бизнес.



„Всички наши клиенти са допуснати до финансиране след сериозни проверки и съответно одобрение от централата на ЕИБ в Люксембург. Над 1750 компании преминаха през процеса на оценка, като ние финално ще работим с по-малко от 90 от тях и в рамките на сегашния ни гаранционен инструмент няма да приемаме повече нови клиенти. Ситото е изключително сериозно и това е разбираемо, особено в частта си за действителни собственици, репутация и история.“, каза Филип Генов.



Компанията CFN работи с портфейл от собствен и заемен капитал, обезпечен с гаранцията на ЕИБ, като срока на действие на настоящия гаранционен инструмент е три години.



CFN АД е небанкова финансова институция, регистрирана и под мониторинг на БНБ и Групата на ЕИБ.



Екипът на CFN е пионер във факторинг бизнеса, финансовите технологии и иновации в България и Източна Европа от 2004 г. насам.



Филип Генов е изпълнителен директор на CFN с дългогодишен опит във финансовия сектор. В България участва в създаването и управлява УниКредит Факторинг ЕАД - първата факторингова компания, и я разраства до 2% от брутния вътрешен продукт на страната. Бил е член на Изпълнителния комитет на Международната Факторингова Асоциация (FCI).



Притежава магистърска степен по бизнес администрация от The London School of Economics and Political Science и NYU Stern School of Business.