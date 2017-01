Ето какво си казаха Путин и Тръмп в разговор по телефона

Президентите на Русия и САЩ - Владимир Путин и Доналд Тръмп, проведоха 45-минутен официален разговор по телефона.

Говорителят на Белия дом Шон Спайсър съобщи в Туитър за началото на разговора Тръмп - Путин, като помести в своя микроблог в социалната мрежа Туитър снимка от Овалния кабинет, където Тръмп на бюрото си говори по телефона, заобиколен от вицепрезидента Майкъл Пенс, съветника по националната сигурност Майкъл Флин, началника на кабинета Райнс Прийбъс и политическия съветник на президента Стивън Банън.

After speaking with Chancellor Merkel for 45 minutes @POTUS is now onto his 3rd of 5 head of government calls, speaking w Russian Pres Putin pic.twitter.com/RPAWIgcO2C