В пустинните пасища на Южна Африка се крие поредната мистерия на природата - „Приказните кръгове". Хиляди кръгли, голи петна по земята се наблюдават сред тревистата растителност на Намибия, припомня Дейли мейл.

Mysterious Fairy Circles, Namibia | Photography by ©Norbert Juergens pic.twitter.com/9ezldhk4hb — Piclogy (@Piclogy) 22 ноември 2016 г.

Мистичните окръжности достигат между 2 и 15 метра в диаметър. Те са разположени в отдалечен от цивилизацията район, като най-близкото населено място от тях е на около 200 км. Това е и една от причините „Приказните кръгове" да не са били обект на много изследвания.

До този момент няма категорични теории за тяхната поява. Знае се обаче, че пръстените са в процес на непрекъснато развитие, а продължителността на техния живот достига 60 години.

I liked a @YouTube video https://t.co/1EcJbFc3Ic Mysterious fairy circles in Namib desert explained at last — Jason Peters (@Wildlife_Jason) 19 януари 2017 г.

Според редица учени, кръговете са резултат от работата на пясъчни термити, които изяждат корените на тревата, докато прокарват подземните си галерии. Освен това те смятат, че кръговете са „резервоари" на вода, които захранват растителността около голия център на пръстените.

Други са на различно мнение. Учени изтъкват противоположната теория, че пясъчните термити живеят дълбоко под кръга и не биха могли да унищожат растителността в центъра на окръжностите.

За „Приказните кръгове" не мълчат и местните легенди. Една от тях разказва, че те са дело на дракон, който живее под земята. В резултат на огнения му дъх на повърхността се появяват мехурчета, които изгарят растителността, разказва местният фолклор.

Според племето Химба, кръговете са дело на боговете. Любители на конспиративните теории пък смятат, че петната са от кацане на НЛО.