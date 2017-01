Принц Чарлз написа книга за климатичните промени (СНИМКИ)

Принц Чарлз написа книга за климатичните промени в съавторство с природозащитника Тони Джунипър и Емили Шъкбърг от университета в Кембридж, съобщи издателството "Пенгуин букс", цитирано от Асошиейтед прес.

Принц Чарлз: Климатичните промени са причината за тероризма

Принцът на Уелс отдавна критикува климатичните промени, предизвикани от човешката дейност. Той написа книгата "Климатични промени" заедно с бившия директор на международната мрежа от природозащитни организации "Приятели на Земята" Тони Джунипър и климатоложката от университета в Кембридж Емили Шъкбърг.

Книгата, представена в неделя, е част от поредицата "Лейдибърд", която е насочена към деца, но напоследък има успех и сред по-широк кръг аудитория.

Принц Чарлз загърбва кралски удобства по екологични съображения

Изданията са с илюстрации, но предлагат на възрастните сбити тълкувания на понякога предизвикателни теми.

Други от книгите в поредицата включват трудове за еволюцията и квантовата механика.

Корицата на "Климатични промени" изобразява наводнението в Ъкфийлд, Югоизточна Англия, от октомври 2000 г.

