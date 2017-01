Избрана от Тръмп говорителка се оттегли заради скандал за плагиатство

Коментаторката, избрана от Доналд Тръмп за говорителка на Съвета за национална сигурност на Белия дом, обяви, че няма да е част от екипа на президентството. Това решение Моника Кроули взе, след като в началото на месеца тя бе обвинена в плагиатство в публикувана през 2012 г. нейна книга, предаде Франс прес.

"След дълги размисли, реших да остана в Ню Йорк и да се възползвам от други възможности да градя кариера. Няма да заемам този пост в новата администрация", каза Кроули. Тя е журналист и коментатор в телевизия Фокс нюз.

Аферата с плагиатството започна на 7 януари и бе разкрита от Си Ен Ен. Десетки пасажи от книгата на Кроули "What the (bleep) just happened" /в превод от английски: "Какво по. . . се случи току-що"/, издадена от ХарпърКолинс през 2012 г. се оказаха преписани с минимални промени от статии, интернет сайтове, научни публикации и от Уикипедия.

После сайтът "Политико" установи, че Кроули е плагиатствала и в доктората си през 2000 г., касаещ отношенията на САЩ с Китай.

Източник: БТА