Американски астронавти прекараха над 6 часа в открития Космос (ВИДЕО)

Американските астронавти от екипажа на Международната космическа станция Шейн Кимброу и Пеги Уитсън завършиха работата си в открития космос и се върнаха в станцията през люка на модула "Куест", след като прекараха извън борда на станцията над шест часа, предаде ТАСС.

По време на първото излизане в открития космос за тази година те инсталираха на повърхността на МКС три нови литиево-йонни акумулаторни батерии, доставени на борда на 13 декември с японския товарен кораб Н-II. Батериите предварително бяха преместени до мястото на инсталирането им с помощта на дистанционния манипулатор "Декстре". Старите никел-водородни батерии, отработили над 10 години, сега са приведени в "спящ" режим.

The #spacewalk duo nears the end of their planned tasks & will look to complete a few “get ahead” procedures. Watch: https://t.co/mzKW5uDsTi pic.twitter.com/fci7rHXKrb — NASA (@NASA) 6 януари 2017 г.

Астронавтите приключиха основната си работа час по-рано от планираното време и центърът за управление в Хюстън им даде две допълнителни задачи. Уитсън свали един от осветителните прибори на инструменталния стенд, показал по-рано неизправност, и го натовари на контейнера за връщане в станцията, Кимброу направи снимки на неизправния уред с алфа-спектрометъра, доставен на МКС още през 2011 г.

Необходимостта от оценка на външното състояние на този прибор възникна поради това, че част от апаратурата започна да прегрява. След анализ на снимките специалистите от НАСА могат да решат да заменят част от покритието му. Накрая центърът в Хюстън даде и трето допълнително задание - прокарване на мрежов кабел по една от антените на МКС.

С излизането си в открития космос 56-годишната Пеги Уитсън изравни постижението на сънародничката си Сунита Уилямс от седем космически разходки, осъществени от жена.

Второ излизане в открития космос на Кимброу и на европейския астронавт Том Песке е планиран за следващия петък. Астронавтите ще инсталират още три нови литиево-йонни батерии.