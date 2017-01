Компанията LG представи свръхтънък телевизор с дебелина под 4 мм на Изложението за потребителска електроника в Лас Вегас, съобщи Асошиейтед прес.

Уникалната дебелина е постигната с изнасяне на обемисти компоненти, като графични карти, в отделна кутия, свързана с кабел за екрана. Колонките също са отделно.

LG's amazing new ultrathin OLED TV is so thin it's practically wallpaper #CES2017 pic.twitter.com/ciXwN9KKVg