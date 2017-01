Изчезна Бабчето - най-старата косатка в света

Грани (Бабчето) - най-старата известна косатка в света изчезна и вероятно е починала, съобщи Би Би Си, позовавайки се на британски учени.

"Неизбежно беше това да се случи, но е много тъжно и е още един удар за популацията", каза проф. Дарън Крофт от университета на Ексетър. Той обясни, че Грани е помагала на семейството си да оцелее със знанията си кога и къде да намират храна.

Грани беше на повече от 100 години. Официалното й име беше J2. Тя беше звездата на документален филм на Би Би Си за работата на биолози, наблюдаващи нейния клан. За последен път е видяна на 12 октомври 2016 г.

Проследяването на Грани и други матриархи-косатки разкри ролята им в семейството им и колко важни са те за оцеляването на другите му членове.

