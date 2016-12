Фади Фауаз за Джордж Майкъл: Никога няма да спреш да ми липсваш

Въпреки твърденията на приятели на Джордж Майкъл, че певецът се е борил с влошено здраве и е живеел в уединение, източник от най-близкото му обкръжение, цитиран от редица британски медии, разкрива, че в седмиците преди смъртта си певецът е организирал "диви" партита, които са продължавали по цели нощи.

Неназованият източник, цитиран от редица британски издания - "Дейли експрес", "Дейли мирър", "Дейли стар", твърди, че през седмиците преди кончината си на Коледа 53-годишният Джордж Майкъл е влагал присъща за по-млади енергия мъже в купоните, които е организирал в дома си в Лондон, и редовно е "откарвал" до сутринта.

"Макар и прехвърлил 50-те, той можеше да "сложи в джоба си" много по-млади мъже със страстта си да купонясва. Атмосферата на партита му беше откровено хедонистична", разкрива неназованият източник.

Междувременно британските издания тиражират емоционалното послание в Twitter на Фади Фауаз - дългогодишния партньор на Джордж Майкъл, който е открил бездиханното тяло на възлюбения си в коледната сутрин. "Никога няма да забравя тази Коледа. Сутринта намерих партньора си мъртъв в леглото. Никога няма да спреш да ми липсваш", гласи туитът на Фауаз.

ITs a xmas i will never forget finding your partner dead peacefully in bed first thing in the morning.. I will never stop missing you xx