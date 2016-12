Актриса се обърка и оплака Бой Джордж вместо Джордж Майкъл

Актрисата от САЩ Сара Мишел Гелар по погрешка е оплакала певеца Бой Джордж вместо починалия Джордж Майкъл, пише в. "Дейли стар".

Почина великият Джордж Майкъл

Звездата от сериала "Бъфи, убийцата на вампири" е объркала двамата британски изпълнители, споделяйки със своите над 550 000 последователи в Туитър покрусата от кончината на един от любимите си изпълнители - Бой Джордж, фронтмена на групата "Кълчър клъб".

Just as sad when you get the correct information- #ripGeorgeMichael thank you to everyone who corrected me- it's still so sad — Sarah Michelle (@SarahMGellar) 25 декември 2016 г.

Феновете са побързали да обърнат внимание на "гафа", направен от Сара Мишел Гелар - някои с лека насмешка, други - изтъквайки, че е човешко да се греши, особено когато човек е под въздействието на силни емоции.

Знаменитости отдават почит към Джордж Майкъл

And for the record yes I completely know the difference between Boy George and George Michael- I heard incorrectly. My intentions were good — Sarah Michelle (@SarahMGellar) 26 декември 2016 г.

Актрисата е благодарила на почитателите си, които са я коригирали, и е побързала да поправи грешката си. Сара Мишел Гелар е обяснила, че не е чула добре, когато някой й е споделил за кончината на Джордж Майкъл, отбелязвайки, че вестта я е натъжила не по-малко.

This is usually why I don't comment on public matters, but it all seemed so sad on Christmas. Lesson learned. — Sarah Michelle (@SarahMGellar) 26 декември 2016 г.

