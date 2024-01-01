Шофьор блъсна пешеходец в Асеновград, той е с опасност за живота

Шофьорв Ямболско, съобщиха от полицията.Сигналът за инцидента е подаден на 3 януари.Автомобил, управляван отдвижейки се от село Изгрев към Елхово - в района на разклона за село Трънково, е69-годишен мъж.Пешеходецът е настанен за лечение в ямболската болницаПо случая се води