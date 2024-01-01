Шофьор блъсна пешеходец в Ямболско, съобщиха от полицията.

Сигналът за инцидента е подаден на 3 януари.

Шофьор блъсна пешеходец в Асеновград, той е с опасност за живота

Автомобил, управляван от 71-годишен мъж, движейки се от село Изгрев към Елхово - в района на разклона за село Трънково, е блъснал 69-годишен мъж.

Пешеходецът е настанен за лечение в ямболската болница - с опасност за живота.

По случая се води разследване.

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