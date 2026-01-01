Няма пострадали и загинали деца в двете катастрофи на „Тракия“, обяви и. ф. главен секретар на МВР Любомир Николов от мястото на двата инцидента.

По думите му жертвите са 11, като всички загинали, за които има информация към момента, са били в платното за движение в посока Бургас.

По думите му в произшествието са участвали автобус, превозващ група хора, товарен автомобил със зърно и лек автомобил, който се е ударил в задната част на камиона. В катастрофата е замесен и друг товарен автомобил, който е препречил пътя на автобуса. Точната последователност на сблъсъците предстои да бъде изяснена.

Към момента на изявлението официално съобщеният брой на загиналите е 11. Данните са събрани от лечебните заведения и полицейските екипи, които извършват оглед на мястото. Има и тежко ранени, като точният им брой все още се уточнява.

Видимостта е паднала до около 10 метра

Според разкази на очевидци непосредствено преди катастрофата видимостта в посока Бургас е била между 70 и 80 метра, след което рязко е намаляла до около 10 метра.

Разследващите допускат, че внезапното влошаване на атмосферните условия е допринесло за тежкия инцидент.

Катастрофа е станала и в платното в посока София. Според предварителната версия тя може да е свързана както с ограничената видимост, така и с отклоняване на вниманието на водачите заради вече възникналото произшествие в насрещното платно. Причините обаче все още не са окончателно установени.

Метеорологичните условия не са грешка на държавата

Метеорологичните условия не могат да бъдат определяни като грешка на държавата. Това заяви Любомир Николов в отговор на журналистически въпрос за евентуални пропуски в действията на институциите след тежките катастрофи.

„Не считам, че метеорологичните условия са следствие на някаква грешка на държавата“, посочи главният секретар на МВР.

Той коментира и възможностите за подобряване на пътната маркировка в районите, където често се образуват гъсти мъгли. Като възможна мярка беше посочено използването на маркировка с по-добри светлоотразителни свойства, каквато се прилага и в други европейски държави.

На въпрос за данните на Института за пътна безопасност, според които камера е регистрирала мъгла в района още 40 минути преди катастрофата, Николов каза, че тази информация предстои да бъде независимо потвърдена.

От МВР напомнят, че водачите трябва да съобразяват скоростта и дистанцията си с видимостта и състоянието на пътната настилка.

Обмислят транспортиране на пострадал с военен самолет „Спартан“

Всички ранени, включително тежко пострадалите, са транспортирани до лечебни заведения. Обсъжда се възможността един от пострадалите, намиращ се в Бургас, да бъде превозен с военния самолет „Спартан“. Организацията се координира на правителствено ниво.

На журналистически въпрос дали сред загиналите има служител на полицията, Любомир Николов не потвърди подобна информация. Той посочи, че при огледа на едно от телата са установени елементи от облеклото с полицейски отличителни знаци, но това не е достатъчно, за да бъде установена самоличността на загиналия и дали той действително е бил служител на МВР.

Огледите на мястото на катастрофите и работата по изясняване на причините за тежкото произшествие продължават.