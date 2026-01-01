Голямо количество наркотични вещества е задържано на ГКПП „Лесово“ при успешна операция на ГДБОП и Агенция „Митници“. Това съобщиха на брифинг за медиите на самия граничен пункт заместник-директорът на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ старши комисар Дарин Костов, заместник-директорът на Агенция „Митници“ Стефан Бакалов и окръжният прокурор на Ямбол Дойчин Дойчев.