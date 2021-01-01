58-годишен велосипедист пострада във Врачанско, съобщават от ОД МВР във Враца.



На 30 юни малко след 17:00 часа е получен сигнал от село Добруша, че под моста в населеното място, в безпомощно състояние е открит 58-годишен мъж от село Ракево.



По първоначални данни и извършен оглед е установено, че мъжът е изгубил контрол над велосипеда си и е паднал от моста.



Транспортиран е в МБАЛ „Хр. Ботев“ – Враца с множество наранявания