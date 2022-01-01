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Дрогиран шофьор блъсна и уби пешеходец във Врачанско, съобщиха от полицията.

На 21 февруари в село Ракево, товарен автомобил, управляван от 52-годишен водач от Враца, блъснал пешеходец, който бутал колело.

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Пробата с техническо средство е отчела положителен резултат за употреба на амфетамин от шофьора на товарния автомобил.

Мъжът е задържан и по случая е образувано досъдебно производство.

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