Шофьор блъсна и уби възрастен мъж във Видин

блъсна и уби пешеходец във Врачанско, съобщиха от полицията.На 21 февруари в село Ракево, товарен автомобил, управляван от 52-годишен водач от Враца,който бутал колело.Пробата с техническо средство е отчела положителен резултат за употреба наот шофьора на товарния автомобил.Мъжът еи по случая е образувано досъдебно производство.