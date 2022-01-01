Дрогиран шофьор блъсна и уби пешеходец във Врачанско, съобщиха от полицията.
На 21 февруари в село Ракево, товарен автомобил, управляван от 52-годишен водач от Враца, блъснал пешеходец, който бутал колело.
Шофьор блъсна и уби възрастен мъж във Видин
Пробата с техническо средство е отчела положителен резултат за употреба на амфетамин от шофьора на товарния автомобил.
Мъжът е задържан и по случая е образувано досъдебно производство.
На 21 февруари в село Ракево, товарен автомобил, управляван от 52-годишен водач от Враца, блъснал пешеходец, който бутал колело.
Шофьор блъсна и уби възрастен мъж във Видин
Пробата с техническо средство е отчела положителен резултат за употреба на амфетамин от шофьора на товарния автомобил.
Мъжът е задържан и по случая е образувано досъдебно производство.