Екшън в Меричлери: Фамилии се сбиха заради побой на 14-годишен

на Белоградчик е бил задържан в полицейския арест за, съобщиха от полицията във Видин.На 27 август около 4.25 часа на обществено място (пред дискотека в градчето) мъжът във видимо нетрезво състояние извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред.Той отправил обидни думи към униформени го ударилПо случая е образувано досъдебно производство.