Пиян 25-годишен жител на Белоградчик е бил задържан в полицейския арест за хулиганство, съобщиха от полицията във Видин.
На 27 август около 4.25 часа на обществено място (пред дискотека в градчето) мъжът във видимо нетрезво състояние извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред.
Екшън в Меричлери: Фамилии се сбиха заради побой на 14-годишен
Той отправил обидни думи към униформен полицейски служител и го ударил с юмрук в дясното рамо.
По случая е образувано досъдебно производство.
На 27 август около 4.25 часа на обществено място (пред дискотека в градчето) мъжът във видимо нетрезво състояние извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред.
Екшън в Меричлери: Фамилии се сбиха заради побой на 14-годишен
Той отправил обидни думи към униформен полицейски служител и го ударил с юмрук в дясното рамо.
По случая е образувано досъдебно производство.