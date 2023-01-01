Велосипедист пострада при катастрофа в центъра на Велико Търново, съобщиха от полицията. Произшествието е станало на 26 март, около 05:00 часа, между улиците "Мармарлийска", "Бачо Киро" и "Васил Левски".
По първоначална информация са се ударили автомобил, управляван от 39-годишен местен жител и велосипед, управляван от 31-годишен от Лясковец.
На пешеходна пътека: Шофьор блъсна 15-годишен велосипедист в Пловдив
В резултат на това е пострадал 31-годишният велосипедист. Той е настанен с множество лицеви фрактури и без опасност за живота в болница.
Причините са в процес на изясняване. По случая е започнато разслеване.
По първоначална информация са се ударили автомобил, управляван от 39-годишен местен жител и велосипед, управляван от 31-годишен от Лясковец.
На пешеходна пътека: Шофьор блъсна 15-годишен велосипедист в Пловдив
В резултат на това е пострадал 31-годишният велосипедист. Той е настанен с множество лицеви фрактури и без опасност за живота в болница.
Причините са в процес на изясняване. По случая е започнато разслеване.