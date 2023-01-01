На пешеходна пътека: Шофьор блъсна 15-годишен велосипедист в Пловдив

прив центъра на, съобщиха от полицията.е станало на 26 март, около 05:00 часа, между улиците "Мармарлийска", "Бачо Киро" и "Васил Левски".са се ударили автомобил, управляван от 39-годишен местен жител и велосипед, управляван от 31-годишен от Лясковец.В резултат на това е пострадал 31-годишният велосипедист. Той ес множество лицеви фрактури и без опасност за живота вса в процес на изясняване. По случая е