Отвлякоха момиче от парк в лясковско село

Служители на полицейското управление в Горна Оряховица разследват отвличане. В 19.00 часа в петък в управлението е получен сигнал за отвлечено 16-годишно момиче от парка в село Добри дял, община Лясковец. На мястото незабавно са били изпратени екипи на полицията.



В хода на разследването е установено, че около 18.00 часа същата вечер лек автомобил е спрял пред пейка в парка, където било момичето със свои приятели. Водачът слязъл от автомобила и принудил момичето да се качи в колата. След това автомобилът потеглил в неизвестна посока.



Момичето е обявено за общодържавно издирване.



Горнооряховските криминалисти имат насоки за предполагаемия извършител. По случая е започнало досъдебно производство, съобщиха от полицията във Велико Търново.







