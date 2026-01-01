45-годишен рецидивист е задигнал кутията за дарения за лечението на дете със синдром на Даун от заведение за бързо хранене във Варна, съобщиха от полицията.

Преди 10 дни управителя е подал сигнал за кражбата в кв. "Младост".

Откраднаха кутия с дарения за лечението на дете със синдром на Даун (ВИДЕО)

Мъжът е обяснил, че чрез взломяване на дограма на търговския му обект, неизвестен е откраднал кутия за дарения с около 500 евро.

На 5 ноември униформени са задържали извършителя - криминално проявен за извършени грабежи и кражби - 38 на брой и осъждан.

Той е с повдигнато обвинение и е задържан за 72 часа.