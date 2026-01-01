Четирима мъже са привлечени към наказателна отговорност за участие в организирана престъпна група, свързана с инвестиционни измами и пране на пари. По първоначални данни схемата е действала от януари 2025 г. до октомври 2026 г. чрез колцентрове във Варна, София и Бургас, а установените до момента приходи от незаконната дейност са около 600 000 евро.

Разследването се ръководи от Окръжната прокуратура във Варна, а действията се извършват от служители на ГДБОП в различни градове на страната.

Двама от обвиняемите – на 34 и 29 години, са задържани за срок до 72 часа. Предстои прокуратурата да внесе в съда искания за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

На другите двама мъже, на 30 и 24 години, са определени парични гаранции съответно от 4000 и 5000 евро.

Окръжна прокуратура - Варна

Над 200 банкови превода към сметки на подставени лица

По данни на разследването чрез колцентровете граждани на Европейския съюз са били въвеждани в заблуждение да инвестират значителни парични средства.

До момента са разкрити над 200 банкови превода към сметки на подставени лица. Установената сума от нерегламентираната дейност е около 600 000 евро, като тя не е окончателна.

Окръжна прокуратура - Варна

В рамките на разследването са извършени 24 претърсвания и изземвания във Варна, София и Бургас. Иззети са телефони, компютърни устройства, лични карти, банкови документи и карти, пари и други вещи.

Работата по случая продължава. Изясняват се структурата и механизмът на действие на групата, ролята на всеки от обвиняемите и точният размер на причинените вреди. Предстоят разпити, експертизи и огледи.