На 56-годишна възраст почина журналистът от Варна Неделчо Михайлов.



Той беше известен радио и телевизионен водещ в града, през годините е бил президент на футболен клуб, издател, музикант.



Неделчо Михайлов беше и районен кмет на "Владиславово".



Тази година излезе дебютната му книга "Балкански буквар", която съдържа 5 разказа и 6 новели.



Неделчо Михайлов е роден през 1965 година. Учил е "Богословие" в Шуменския университет "Епископ Контстантин Преславски" и "Право" във ВСУ "Черноризец Храбър"