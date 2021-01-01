На 56-годишна възраст почина журналистът от Варна Неделчо Михайлов.
Той беше известен радио и телевизионен водещ в града, през годините е бил президент на футболен клуб, издател, музикант.
Неделчо Михайлов беше и районен кмет на "Владиславово".
Тази година излезе дебютната му книга "Балкански буквар", която съдържа 5 разказа и 6 новели.
Неделчо Михайлов е роден през 1965 година. Учил е "Богословие" в Шуменския университет "Епископ Контстантин Преславски" и "Право" във ВСУ "Черноризец Храбър"
Той беше известен радио и телевизионен водещ в града, през годините е бил президент на футболен клуб, издател, музикант.
Неделчо Михайлов беше и районен кмет на "Владиславово".
Тази година излезе дебютната му книга "Балкански буквар", която съдържа 5 разказа и 6 новели.
Неделчо Михайлов е роден през 1965 година. Учил е "Богословие" в Шуменския университет "Епископ Контстантин Преславски" и "Право" във ВСУ "Черноризец Храбър"