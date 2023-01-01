Във връзка с изпълнение на монтажни дейности по проект за реконструкция на водопроводната мрежа в Стара Загора, осъществяван от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД по Оперативна програма „Околна среда“, към 25 август има временна организация на движението на МПС при следните улици:



► ул. “Димитър Наумов“ в участъка от бул. “Славянска“ до ул. „Христо Ботев“ – частично;



► Главен клон ДМА 3 – в кв. „Три Чучура юг“ – частично;



► По ул. „Цар Иван Асен II” от бул. „Славянски“ до ул. „Братя Жекови“ – цялостно;



► По ул. „Цар Иван Асен II” кръстовището с ул. „Братя Жекови“ – цялостно;



► По ул. „Сава Силов“ от ул. „Братя Жекови“ до ул. „Христо Ботев“ – цялостно;



► По бул. “Славянски“ от ул. “Петър Парчевич“ до ул.“ Гео Милев“ – цялостно;



► По ул. “Братя Жекови“ кръстовището с ул. „Димитър Наумов“ – цялостно;



► По ул. „Захари Княжески“ в участъка от бул. „Славянски“ до ул. “Братя Жекови“ – частично;



► Клон 2, ДМА 4 – междублоково пространство до блокове 29,31, 32 и 33 в кв. Казански – частично;



► Клон 2, ДМА 1 – по ул. „Барейро“ и ул,“Армейска“ – частично;



► ул. „Христина Морфова“ от бул. „Св. Патриарх Евтимий“ до ул. „Любен Каравелов“



► ул. „Христина Морфова“ от ул. „Иван Вазов“ до ул. „Крайречен булевард“ - за дълъг период



► ул. „Боруйград“ от ул. „Г.С.Раковски“ до ул. „Цар Иван Шишман“



► ул. „Кольо Ганчев“ от ул. „Граф Игнатиев“ до ул. „Св. Княз Борис“



► ул. „Марио Жеков“ от. ул. „Пирин“ до ул. „Атанас Кожухаров“



► ул. „Г.С.Раковски“ от ул. „Боруйград“ до ул. „Августа Траяна“



► ул. „Хаджи Димитър Асенов“ от ул. „Княз Борис“ до ул. „Ген. Столетов“



► ул. "Боруйград" между ул. „Отец Паисий“ и ул. „Света Троица“



► ул. „Августа Траяна“ между ул. „Х.Д.Асенов“ до бул. „Руски“, ул. „Пирин“ от ул. „Марио Жеков“ до ул. „Златан Станчев“