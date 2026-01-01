Трима 18-годишни младежи са участвали в пътен инцидент с лек автомобил „Пежо“ край село Тихомирово, община Раднево. Един от пътниците е откаран в болница, но е освободен за домашно лечение без опасност за живота.

Катастрофата е станала на 9 октомври около 22:50 часа по общинския път между селата Знаменосец и Тихомирово. На около 250 метра преди северния край на Тихомирово 18-годишният водач загубил контрол над автомобила и навлязъл в отводнителна канавка вдясно от посоката на движение.

Водачът и единият пътник са прегледани на място от екип на Филиала за спешна медицинска помощ в Раднево. Другият пътник е транспортиран до Центъра за спешна медицинска помощ в Стара Загора, където е прегледан и освободен за домашно лечение.

Пробата на водача за алкохол е отрицателна. Съставени са му акт за установено административно нарушение и протокол за пътнотранспортно произшествие с пострадал.