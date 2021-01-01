В края на април в Стара Загора се проведе квалификация за тайванската олимпиада по математика World Mathematics Invitational – WMI за ученици от 1 до 12 клас .



За финала, който ще се проведе в края на юли в Малайзия, се класираха 47 български ученици от 1 до 12 клас, а сред тях и 13 старозагорчета.



Те са:



Павел Казаков, златен медал от квалификацията, СУ „Максим Горки";

Ния Казакова, сребърен медал, 6 ОУ „Св. Никола";

Димана Никова, сребърен медал, 2 ОУ „П. Р. Славейков";

Ема Маркова, бронзов медал, НУ „Димитър Благоев";

Матея Косева, бронзов медал, 4 ОУ „Кирил Христов";

Боян Сливков, бронзов медал, 4 ОУ „Кирил Христов";

Ивайло Косев, бронзов медал, 4 ОУ „Кирил Христов";

Ели Стоянова, бронзов медал, 4 ОУ „Кирил Христов";

Драгомир Ников, бронзов медал, 2 ОУ „П. Р. Славейков";

Йоан Михайлов, бронзов медал, ППМГ „Гео Милев";

Радослав Балкански, бронзов медал, ППМГ „Гео Милев";

Станислав Димов, бронзов медал, ППМГ „Гео Милев";

Пламен Желев, бронзов медал, ППМГ „Гео Милев".



Старозагорското участие във финалите на Тайванската олимпиада датира от 2018 г., когато в столицата на Южна Корея медали за Стара Загора спечелиха Мирослав Минчев, Теодор Танков, Максим Танков и Александър Данчев.

Голям успех постигна през 2019 г. във Фукуока (Япония) Йоан Михайлов, който надви азиатската конкуренция и спечели диамантен медал от състезанието.



Миналата година финалът за България се проведе в Стара Загора, заради сложната обстановка. Сред златните медалисти имаше отново старозагорци – Павел Казаков и Йоан Михайлов.



