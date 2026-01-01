Предната кабина и машинното отделение на дизелов локомотив са изгорели при пожар на железопътната линия между Стара Загора и Димитровград, в района на село Михайлово.

Сигналът е получен на 11 октомври в 20:35 часа във Второ районно управление – Стара Загора. За пожара съобщил 37-годишният машинист, който управлявал локомотива.

При първоначалните следствени действия е установено, че огънят е унищожил предната кабина и машинното отделение. Като вероятна причина се посочва късо съединение.

На мястото е извършен оглед от полицейски екип. Образувано е досъдебно производство по чл. 341а, ал. 1, б. „а“ във връзка с чл. 340, ал. 1 от Наказателния кодекс.