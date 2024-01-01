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Задържаха 19-годишен футболист, набил друг 15-годишен футболист, съобщиха от полицията в Стара Загора. 

От там уточняват, че на 25 септември в 18.33ч. на телефон 112 е получено съобщение от 34-годишен мъж за нанесен побой при футболен мач в с.Овощник над футболист.

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Пострадалият /15-годишно момче/ е получило различни наранявания, оказана му е медицинска помощ и е освободено. 19-годишният мъж е задържан за срок до 24 часа.

В РУ-Казанлък е образувано бързо производство. 


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