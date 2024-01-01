Бой между роднини в Казанлъшко, единият е с опасност за живота

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, набил друг 15-годишен футболист, съобщиха от полицията в Стара Загора.От там уточняват, че на 25 септември в 18.33ч. на телефон 112 е получено съобщение отри футболен мач в с.Овощник над футболист.Пострадалият /15-годишно момче/ е получило различни наранявания,. 19-годишният мъж е задържан за срок до 24 часа.В РУ-Казанлък е образувано бързо производство.