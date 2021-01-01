65-годишен мъж от Павел баня е задържан след стрелба с пушка.



През почивните дни той стрелял със законнопритежаваното си ловно оръжие по електрическо табло пред дома си.



Установено е, че мъжът е употребил алкохол.



Работата по случая продължава, а 65-годишният е задържан на място от униформените.



