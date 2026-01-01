/ Георги Димитров

До 24 ноември 2026 г. Центърът за градска мобилност ще извърши необходимите дейности за поетапното преобразуване на единични спирки по маршрута на трамвайна линия № 8 в двойни. Промяната е с цел подобряване на транспортното обслужване.

Допълнителен, втори спирков указател ще бъде поставен на следните спирки:

В посока ж.к. „Люлин“:

·         „Бул. Витоша“ – код 2825;

·         „Пл. Възраждане“ – код 1270;

·         „Ул. Опълченска“ – код 2085;

·         „Ул. Одрин“ – код 2076;

·         „Ул. Димитър Петков“ – код 1926;

·         „Бул. Вардар“ – код 0706.

В посока пл. „Журналист“:

·         „Ул. Димитър Петков“ – код 1925;

·         „Ул. Одрин“ – код 2075;

·         „Ул. Опълченска“ – код 2084;

·         „Пл. Възраждане“ – код 1269;

·         „Бул. Витоша“ – код 2826.

Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

София