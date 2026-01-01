Прокуратурата води досъдебно производство за причиняване на телесна повреда при условията на домашно насилие.

В качеството на обвиняем по делото е привлечен 30-годишен мъж, съобщиха от обвинението. На 30 октомври в село Новачене, община Ботевград, в частен имот той е нанесъл удари с юмруци и ритници по главата и тялото на приятелката си.

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В резултат на нанесените удари на пострадалата са причинени болка и страдание, изразяващи се в кръвонасядания и охлузвания.

Двамата живеели в едно домакинство във фактическо съпружеско съжителство и имат общо дете. Обвиняемият е многократно осъждан, като за част от престъпленията му са били налагани наказания „лишаване от свобода“, които е изтърпявал ефективно.

Спрямо него е налице висящо досъдебно производство, наблюдавано от прокурор при Окръжна прокуратура-София, по което има качеството на обвиняем.

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По това дело му е била взета мярка за неотклонение „домашен арест“. Именно в периода на изпълнение на тази мярка той е извършил и настоящото престъпление.

На мъжа е постановен постоянен арест. Разследването по делото продължава.