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Хванаха шофьор с над 4 промила алкохол в Софийско, съобщиха от полицията.

На 5 юли, в село Горна Малина, автопатрул спрял за проверка автомобил, управляван от жител на село Григорево.

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56-годишният водач бил тестван с дрегер, който отчел внушителните 4,15 промила алкохол.

Той е задържан за срок до 24 часа и по случая се води разследване.

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