Хванаха шофьор с над 4 промила алкохол в Софийско, съобщиха от полицията.
На 5 юли, в село Горна Малина, автопатрул спрял за проверка автомобил, управляван от жител на село Григорево.
Рекорд: Задържаха шофьор с 4,28 промила алкохол в Благоевградско
56-годишният водач бил тестван с дрегер, който отчел внушителните 4,15 промила алкохол.
Той е задържан за срок до 24 часа и по случая се води разследване.
На 5 юли, в село Горна Малина, автопатрул спрял за проверка автомобил, управляван от жител на село Григорево.
Рекорд: Задържаха шофьор с 4,28 промила алкохол в Благоевградско
56-годишният водач бил тестван с дрегер, който отчел внушителните 4,15 промила алкохол.
Той е задържан за срок до 24 часа и по случая се води разследване.