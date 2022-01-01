Сметосъбиращ камион блъсна пешеходец в Бургас, съобщиха от МВР.



На 26 октомври боклукчийски камион, управляван от 43-годишен бургазлия, при движение на заден ход блъска лек автомобил, който се отмества и удря паркираната до него друга кола и престояващ 25-годишен пешеходец от Бургас.



От произшествието е пострадал пешеходецът, който с контузия на дясното коляно, без опасност за живота. Той е освободен за домашно лечение.