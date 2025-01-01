Многонационалната бойна група функционира повече от две години и мога да кажа, че всеки път, когато идвам, виждам все по-добра координация и отлично взаимодействие. Това каза пред журналисти на учебния полигон "Ново село" президентът и върховен главнокомандващ на Българската армия Румен Радев. Двамата заедно с черногорския президент Яков Милатович посетиха полигона и се срещнаха с българския и черногорския контингент.

БТА

Президентът каза още, че всички държави, изпратили контингенти тук, работят в изключително добра координация с общи задачи и обща цел, а тя е достигане по-високо ниво на подготовка и оперативна съвместимост.

БТА

Радев посочи, че е изключително доволен от българския контингент и българските военослужещи, които заемат все по-важна роля в цялостната организация на тази подготовка.