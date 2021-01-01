Непълнолетен водач, употребил алкохол, е установен от полицейски служители в Нова Загора.
Късно вечерта в понеделник на бул. „Цар Освободител“ е извършена проверка на лек автомобил.
Зад волана било 17-годишно момче от село Брястово.
Установено е, че младежът е неправоспособен и шофира с 1.66 промила алкохол.
Непълнолетният е задържан за 24 часа.
Късно вечерта в понеделник на бул. „Цар Освободител“ е извършена проверка на лек автомобил.
Зад волана било 17-годишно момче от село Брястово.
Установено е, че младежът е неправоспособен и шофира с 1.66 промила алкохол.
Непълнолетният е задържан за 24 часа.