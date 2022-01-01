Голяма част от Сливен е без вода, съобщиха от "Водоснабдяване и Канализация-Сливен".



Поради извършване на авариен ремонт до 16.00 часа ще бъде нарушено водоподаването в: кв. "Клуцохор", кв. "Комлука", кв. "Звездите", кв. "Република". кв. "Колю Фичето", кв. "Ново село", кв. "Българка", кв. "Сини камъни" и вилна зона "Дюлева река".



При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.