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Момче удари момиче и преби баща ѝ в Силистренско, съобщиха от полицията.

На 21 юни в село Яребица 17-годишен младеж с множество криминални прояви първоначално препречил пътя и ударил 16-годишно момиче с велосипед.

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След това той е нанесъл множество контузии по главата, раменете и коленете на 47-годишния баща на момичето.

На пострадалия е оказана медицинска помощ и е освободен. Разследващ полицай продължава работата по случая.

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