Момче удари момиче и преби баща ѝ в Силистренско, съобщиха от полицията.
На 21 юни в село Яребица 17-годишен младеж с множество криминални прояви първоначално препречил пътя и ударил 16-годишно момиче с велосипед.
Мъж пострада след забележка за чупене на клони от липи в Кубрат
След това той е нанесъл множество контузии по главата, раменете и коленете на 47-годишния баща на момичето.
На пострадалия е оказана медицинска помощ и е освободен. Разследващ полицай продължава работата по случая.
На 21 юни в село Яребица 17-годишен младеж с множество криминални прояви първоначално препречил пътя и ударил 16-годишно момиче с велосипед.
Мъж пострада след забележка за чупене на клони от липи в Кубрат
След това той е нанесъл множество контузии по главата, раменете и коленете на 47-годишния баща на момичето.
На пострадалия е оказана медицинска помощ и е освободен. Разследващ полицай продължава работата по случая.