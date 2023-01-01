Кола блъсна пиян с каруца на пътя Шумен – Ямбол, съобщиха от полицията.
От там уточняват, че на 23 септември около 20:35 часа в участъка между село Менгишево и село Конево 53-годишен мъж с постоянен адрес в село Вардун, област Търговище е управлявал пътно превозно средство с животинска тяга, което е било светлоотразителни знаци.
Застигнато е от лек автомобил със сливенска регистрация, управляван от 27-годишна жена от село Ябланово и ударено отзад.
Камион отнесе кон на пътя с. Ябълково – Кюстендил
54-годишният мъж е откаран в МБАЛ Шумен, където е установено, че е фрактура на ребро.
Изпробван е с техническо средство, като е отчетена концентрация 1,96 промила концентрация на алкохол в кръвта му. Извършен е оглед.
Образувано е досъдебно производство.
От там уточняват, че на 23 септември около 20:35 часа в участъка между село Менгишево и село Конево 53-годишен мъж с постоянен адрес в село Вардун, област Търговище е управлявал пътно превозно средство с животинска тяга, което е било светлоотразителни знаци.
Застигнато е от лек автомобил със сливенска регистрация, управляван от 27-годишна жена от село Ябланово и ударено отзад.
Камион отнесе кон на пътя с. Ябълково – Кюстендил
54-годишният мъж е откаран в МБАЛ Шумен, където е установено, че е фрактура на ребро.
Изпробван е с техническо средство, като е отчетена концентрация 1,96 промила концентрация на алкохол в кръвта му. Извършен е оглед.
Образувано е досъдебно производство.