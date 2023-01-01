Камион отнесе кон на пътя с. Ябълково – Кюстендил

Кола блъсна пиян с каруца на пътя Шумен – Ямбол, съобщиха от полицията.От там уточняват, чев участъка между село Менгишево и селс постоянен адрес в село Вардун, област Търговище е управлявал пътно превозно средство с животинска тяга, което е било светлоотразителни знаци.Застигнато е от лек автомобил със сливенска регистрация, управляван оти ударено отзад., където е установено, че е фрактура на ребро.Изпробван е с техническо средство, като е отчетена концентрация 1,96 промила концентрация на алкохол в кръвта му. Извършен е оглед.