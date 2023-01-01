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Кола блъсна пиян с каруца на пътя Шумен – Ямбол, съобщиха от полицията. 

От там уточняват, че на 23 септември около 20:35 часа в участъка между село Менгишево и село Конево 53-годишен мъж с постоянен адрес в село Вардун, област Търговище е управлявал пътно превозно средство с животинска тяга, което е било светлоотразителни знаци.

Застигнато е от лек автомобил със сливенска регистрация, управляван от 27-годишна жена от село Ябланово и ударено отзад.

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54-годишният мъж е откаран в МБАЛ Шумен, където е установено, че е фрактура на ребро.

Изпробван е с техническо средство,  като е отчетена концентрация  1,96 промила концентрация на алкохол в кръвта му. Извършен е оглед.

Образувано е досъдебно производство.

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