Иззеха боен арсенал от частен дом в село Янково, съобщиха от полицията.
На 31 май униформени извършили проверка в имот, обитаван от 75-годишен мъж.
Иззеха боен арсенал от кола край Казанлък
Намерени са гладкоцевна пушка 32 калибър с неустановена марка и модел, 50 спортни малокалибрени патрони, 289 капсул-възпламенители за ловни патрони, 950 капсул-възпламенители за ловни патрони с метални гилзи и около 200г зелено вещество, което наподобявало бездимен барут, за които мъжът нямал надлежно разрешително.
Екип на СОБТ-Варна е пристигнал на място за оказване на съдействие. Оръжието и взривните вещества са иззети.
По случя е образувано досъдебно производство.
На 31 май униформени извършили проверка в имот, обитаван от 75-годишен мъж.
Иззеха боен арсенал от кола край Казанлък
Намерени са гладкоцевна пушка 32 калибър с неустановена марка и модел, 50 спортни малокалибрени патрони, 289 капсул-възпламенители за ловни патрони, 950 капсул-възпламенители за ловни патрони с метални гилзи и около 200г зелено вещество, което наподобявало бездимен барут, за които мъжът нямал надлежно разрешително.
Екип на СОБТ-Варна е пристигнал на място за оказване на съдействие. Оръжието и взривните вещества са иззети.
По случя е образувано досъдебно производство.