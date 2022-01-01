Иззеха боен арсенал от кола край Казанлък

Иззехаот частен дом в село Янково, съобщиха от полицията.На 31 май униформени извършили проверка в имот, обитаван отНамерени са гладкоцевна пушка 32 калибър с неустановена марка и модел, 50 спортни малокалибрени патрони, 289 капсул-възпламенители за ловни патрони, 950 капсул-възпламенители за ловни патрони с метални гилзи и около 200г зелено вещество, което наподобявало бездимен барут, за които мъжът нямал надлежно разрешително.Екип на СОБТ-Варна е пристигнал на място за оказване на съдействие.са иззети.По случя е образувано досъдебно производство.