Шофьор блъсна 80-годишна пешеходка в Симеоновград

Шофьорв Русе, съобщиха от полицията.На 13 ноември по ул. "Неофит Рилски" - в района на кръстовището с ул. "Сан Стефано", автомобил, управляван отВъзрастният мъж е бил откаран от водача в болница,и е освободен заПо случая се води