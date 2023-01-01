Шофьор блъсна 82-годишен пешеходец в Русе, съобщиха от полицията.
На 13 ноември по ул. "Неофит Рилски" - в района на кръстовището с ул. "Сан Стефано", автомобил, управляван от 66-годишен водач, е блъснал излязъл между спрелите коли мъж.
Шофьор блъсна 80-годишна пешеходка в Симеоновград
Възрастният мъж е бил откаран от водача в болница,и е освободен за домашно лечение.
По случая се води раследване.
На 13 ноември по ул. "Неофит Рилски" - в района на кръстовището с ул. "Сан Стефано", автомобил, управляван от 66-годишен водач, е блъснал излязъл между спрелите коли мъж.
Шофьор блъсна 80-годишна пешеходка в Симеоновград
Възрастният мъж е бил откаран от водача в болница,и е освободен за домашно лечение.
По случая се води раследване.