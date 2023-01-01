Временно движението по път I-2 Русе – Разград в участъка Писанец – Цар Калоян при км 35-36 се осъществява двупосочно в една лента поради катастрофа, съобщават от АПИ.



Трафикът се регулира от "Пътна полиция".



МПС до 3,5 тона минават по обходен маршрут през с. Писанец.



Тежкотоварните автомобили в посока Разград минават по обходен маршрут Ветово – Сеново – Разград, а в посока Русе изчакват на място.