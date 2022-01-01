И следващата седмица почистването на дъждоприемните шахти в Пловдив продължава по график. За счупени или липсващи капаци, както и за запушени шахти, гражданите могат да сигнализират на телефон 032/675 817, съобщават от Общината.



Ето къде ще работят екипите:



На 28 март (понеделник): район „Централен“ – в пространството между бул. „Източен“, бул. „Христо Ботев“, бул. „Цар Борис III Обединител“ и бул. „Княгиня Мария Луиза“; ул. „Победа“, моста на Герджика.



На 29 март (вторник): район „Централен“ – в пространството между бул. „Източен“, бул. „Христо Ботев“, бул. „Цар Борис III Обединител“ и бул. „Княгиня Мария Луиза“; бул. „Никола Вапцаров“, ул. „Скопие“, ул. „Георги Кондолов“.



На 30 март (сряда): бул. „Цар Симеон“, ул. „Кукленско шосе“.



На 31 март (четвъртък): ул. „Недялка Шилева“, ул. „Съединение“, ул. „Нестор Абаджиев“, ул. „Кукленско шосе“.



На 1 април (петък): ул. „Менделеев“, бул. „Асеновградско шосе“, бул. „България“.