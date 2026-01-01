Сигнали за поставени взривни устройства са получени в съдебните палати в Ловеч, Разград, Хасково. Заради заплахите сградите са евакуирани, а полицията извършва проверки.

В 11:27 ч. на официалния имейл адрес на Окръжния съд в Ловеч е получено съобщение за поставено взривно устройство в сградата, съобщават от институцията. Магистрати, служители и посетители са евакуирани. Очаква се работата на институциите да бъде възстановена след 14:00 ч.

От Областната дирекция на МВР в Ловеч са съобщили, че подобни сигнали са постъпили и на електронните пощи на други институции.

Разград

Полицията проверява и сигнали за взривни устройства в сградите на Окръжния съд и Окръжната прокуратура в Разград. Заплахите са получени на електронните пощи на двете институции. Служителите са евакуирани, а в сградите се извършват проверки, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Разград Илияна Георгиева. По думите ѝ към момента няма данни за други подадени сигнали.

Пред БТА зам.-председателят на Окръжния съд в Разград съдия Емил Стоев заяви, че охраната е разпоредила хората, които участват в съдебни заседания, да останат в сградата. Междувременно се проверяват останалите помещения.

Подобни сигнали за поставени взривни устройства в сградите на Окръжния съд и прокуратурата в Разград бяха получени и в началото на октомври.

Хасково

Пореден сигнал за взривно устройство предизвика проверка в Съдебната палата в Хасково. Предупреждението е получено в 11:50 часа на електронната поща на Районния съд, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Хасково.

Служителите и посетителите в помещаващите се в палатата институции са били изведени, след което е била предприета проверката по протокол. Взривно устройство не е намерено, уточниха от полицията.

Последната серия подобни заплахи в област Хасково, в които сред обектите бе и Съдебната палата, бе на 7 октомври.

Ямбол

Злонамерени имейли със заплахи са получени в Съдебната палата и сградата на Община Ямбол, потвърди говорителят на Областната дирекция (ОД) на МВР Татяна Павлова.

Предприети са необходимите мерки, съгласно процедурата за действие. Служителите са евакуирани от двете сгради, докато тече проверката, но вече са се върнали на работните си места.

От полицията не уточняват дали имейлите са съдържали заплахи за поставени взривни устройства.