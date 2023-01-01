73-годишен велосипедист е с опасност за живота, блъснат от кола в Пловдив

с колата си велосипедист в, съобщиха от полицията.Оттам уточняват, чеоколо 08.30ч., на кръстовище сключено между ул. "Търговска" и Транспортен мост, 73-годишна при управление на лек автомобил и маневра ляв завой е ударила 57-годишен мъж, който се е придвижвал с велосипед.След произшествиетоза преглед и лечение в болница в Плевен.Пробите за алкохол на двамата са отрицателни, а по случая в РУ Ловеч е образувано досъдебно производство.