73-годишна жена блъсна с колата си велосипедист в Ловеч, съобщиха от полицията.
Оттам уточняват, че инцидентът е станал на 9 ноември около 08.30ч., на кръстовище сключено между ул. "Търговска" и Транспортен мост, 73-годишна при управление на лек автомобил и маневра ляв завой е ударила 57-годишен мъж, който се е придвижвал с велосипед.
73-годишен велосипедист е с опасност за живота, блъснат от кола в Пловдив
След произшествието пострадалият е откаран за преглед и лечение в болница в Плевен.
Пробите за алкохол на двамата са отрицателни, а по случая в РУ Ловеч е образувано досъдебно производство.
Оттам уточняват, че инцидентът е станал на 9 ноември около 08.30ч., на кръстовище сключено между ул. "Търговска" и Транспортен мост, 73-годишна при управление на лек автомобил и маневра ляв завой е ударила 57-годишен мъж, който се е придвижвал с велосипед.
73-годишен велосипедист е с опасност за живота, блъснат от кола в Пловдив
След произшествието пострадалият е откаран за преглед и лечение в болница в Плевен.
Пробите за алкохол на двамата са отрицателни, а по случая в РУ Ловеч е образувано досъдебно производство.