35-годишен мъж премахна с кирка три „легнали полицаи“ върху пътнот платно в село Нановица, съобщиха от полицията.
След подаден сигнал на следващия ден полицейски служители от РУ-Момчилград установили и задържали извършителя.
По случая е образувана проверка.
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След подаден сигнал на следващия ден полицейски служители от РУ-Момчилград установили и задържали извършителя.
По случая е образувана проверка.
Всеки момент е важен! Последвайте ни в Google News Showcase и Instagram, за да сте в крак с темите на деня