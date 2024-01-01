35-годишен мъж премахна с кирка три „легнали полицаи“ върху пътнот платно в село Нановица, съобщиха от полицията. 

След подаден сигнал на следващия ден полицейски служители от РУ-Момчилград установили и задържали извършителя.

По случая е образувана проверка. 


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Кърджали