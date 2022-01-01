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Задържаха 43-годишен мъж с хероин в Кюстендил, съобщиха от полицията.

Иззеха хероин и ловни патрони от жилище в Дупница

Служителите извършили проверката на ул. „Зимница“ в града, високорисковото наркотично вещество било в две опаковки.

Видът му е установен с полеви наркотест. По случая е образувано бързо производство и е уведомен дежурен прокурор.

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