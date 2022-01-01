Иззеха хероин и ловни патрони от жилище в Дупница

Задържахав Кюстендил, съобщиха от полицията.Служителите извършили проверката на ул. „Зимница“ в града, високорисковото наркотично вещество било вВидът му е установен с полеви наркотест. По случая е образувано бързо производство и е уведомен