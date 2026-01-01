Прокуратурата води разследване за грабежа от финансовия офис в Дупница, съобщиха от полицията.

На 14 октомври от касиер в офиса е била отнета сумата от 375 евро. Той е бил напръскан с лютив спрей, с което била сломена съпротивата му.

След това към него бил насочен предмет, наподобяващ пистолет, и била отправена заплаха за убийство.

Грабеж в Дупница: Напръскаха служител с лютив спрей и отнеха 375 евро от финансов офис

Двамата извършители са се укрили. Те са били задържани в Дупница и София. Установено е, че единият от тях бил дегизиран с перука, шапка, очила и яке, за да се представи за жена.

Мъжете - на 38 и 24 години са привлечени към наказателна отговорност в качеството на обвиняеми. И двамата са осъждани.

Поискан им е постоянен арест. Разследването по делото продължава.