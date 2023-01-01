Иззеха боен арсенал в Кюстендилско, съобщиха от полицията.
Мъж простреля с въздушна пушка 9-годишно дете
В частен имот в село Раждавица, обитаван от 65-годишен мъж и адресно регистриран в столицата, криминалистите са открили три ловни пушки, един боен пистолет, бойно устройство и 1177 патрона от различен калибър, четири пълнителя и един заглушител.
По случая се води разследване.
Мъж простреля с въздушна пушка 9-годишно дете
В частен имот в село Раждавица, обитаван от 65-годишен мъж и адресно регистриран в столицата, криминалистите са открили три ловни пушки, един боен пистолет, бойно устройство и 1177 патрона от различен калибър, четири пълнителя и един заглушител.
По случая се води разследване.