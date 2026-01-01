Мъж, обвинен в хулиганство, съпротива срещу полицаи и повреждане на служебен автомобил в Кочериново, остава за постоянно в ареста. Окръжният съд в Кюстендил потвърди решението на Районния съд в Дупница и отхвърли искането му за по-лека мярка за неотклонение.

Обвиняемият е привлечен към наказателна отговорност за две престъпления – хулигански действия, придружени със съпротива срещу органите на реда и отличаващи се с изключителна дързост и цинизъм, както и повреждане на полицейски автомобил.

Според съда събраните до момента доказателства дават основание да се предполага, че мъжът е съпричастен към извършените деяния.

Магистратите приемат, че няма реална опасност обвиняемият да се укрие, тъй като има постоянен адрес, социални връзки и участва в грижите за жената, с която живее, и двете им деца.

Въпреки това съдът отчита съществуващ риск той да извърши ново престъпление.

В мотивите си магистратите посочват, че поведението на обвиняемия се е отличавало с агресивност и арогантност, като е допринесло за последвалите масови хулигански действия.

Оказва се, че мъжът вече е бил осъждан за хулиганство, отново насочено срещу полицейски служители. Присъдата е постановена по дело от 2021 г. на Районния съд в Дупница.

Въпреки че обвиняемият е реабилитиран за предходното престъпление, съдът отчита съдебното му минало при преценката на риска от извършване на ново престъпление.

Магистратите подчертават, че макар настоящите обвинения да не се отличават с особено висока степен на обществена опасност, насочеността на действията срещу органите на реда показва незачитане на закона и липса на респект към институциите.

Поради тези обстоятелства Окръжният съд в Кюстендил потвърди най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.