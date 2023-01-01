Румънски шофьор блъсна и уби пешеходец край Хасково

на починалия пешеходец,край Хасково, съобщиха от полицията.Преди два дни румънския водач е ударил възрастния мъж на пътя между Хасково и село Конуш.Той е бил без документи без документи за самоличност. След инцидента еС помощта на близки е изяснено, че това ес адресна регистрация в крумовградското село Бук, но живеещ в село Въгларово при дъщеря си.