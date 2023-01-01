Установиха самоличността на починалия пешеходец, блъснат от румънски шофьор край Хасково, съобщиха от полицията.
Преди два дни румънския водач е ударил възрастния мъж на пътя между Хасково и село Конуш.
Румънски шофьор блъсна и уби пешеходец край Хасково
Той е бил без документи без документи за самоличност. След инцидента е починал в болницата.
С помощта на близки е изяснено, че това е 75-годишен мъж с адресна регистрация в крумовградското село Бук, но живеещ в село Въгларово при дъщеря си.
Преди два дни румънския водач е ударил възрастния мъж на пътя между Хасково и село Конуш.
Румънски шофьор блъсна и уби пешеходец край Хасково
Той е бил без документи без документи за самоличност. След инцидента е починал в болницата.
С помощта на близки е изяснено, че това е 75-годишен мъж с адресна регистрация в крумовградското село Бук, но живеещ в село Въгларово при дъщеря си.