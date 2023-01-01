Шофьор блъсна 11-годишно дете в Хасково, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал на 22 август, на кръстовището между булевардите „Съединение“ и „Ст. Стамболов“.
72-годишен шофьор блъсна майка с дете на пешеходна пътека във Варна
63-годишен мъж е шофирал автомобил и е ударил момчето, което е било с велосипед.
Детето е прегледано и освободено за домашно лечение.
Инцидентът е станал на 22 август, на кръстовището между булевардите „Съединение“ и „Ст. Стамболов“.
72-годишен шофьор блъсна майка с дете на пешеходна пътека във Варна
63-годишен мъж е шофирал автомобил и е ударил момчето, което е било с велосипед.
Детето е прегледано и освободено за домашно лечение.