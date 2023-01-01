Шофьор блъсна 11-годишно дете в Хасково, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 22 август, на кръстовището между булевардите „Съединение“ и „Ст. Стамболов“.

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63-годишен мъж е шофирал автомобил и е ударил момчето, което е било с велосипед.

Детето е прегледано и освободено за домашно лечение.

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