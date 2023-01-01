72-годишен шофьор блъсна майка с дете на пешеходна пътека във Варна

Шофьорв Хасково, съобщиха от полицията.Инцидентът е станал на 22 август, на кръстовището между булевардите „Съединение“ и „Ст. Стамболов“.63-годишен мъж е шофирал автомобил и еДетето е прегледано и освободено за