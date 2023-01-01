Водач е без опасност за живота след инцидент в Димитровград, съобщиха от ОДМВР-Хасково.



Вчера в 17:10 часа на кръстовище между булевардите „Ст.Стамболов“ и „Г.Раковски“, 63-годишен водач на автомобил е извършил маневра "завой на ляво". При маневрата е реализирал ПТП с друг лек автомобил, управляван от 43-годишен мъж от Габрово.



От удара е пострадал водачът на втората кола, който е прегледан и освободен за домашно лечение.